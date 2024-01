Leserwahl 2024: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen 16 Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten. Die Mountainbikes 2024 haben wir in drei Kategorien eingeteilt: Fully, Hardtail und Einsteiger.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 statt. In insgesamt 16 Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 50.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren euch die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

Mountainbikes 2024: Das sind die Top 3 in der Kategorie Fully

Platz 1: Specialized Stumpjumper Evo Elite Alloy - 15,3% der Stimmen Werbung Pivot Shuttle AM Die HighEnd Mountainbikes von Specialized setzen weitestgehend auf Carbon Rahmen. Dass das nicht immer so sein muss, zeigt Specialized mit dem Stumpjumper Evo Elite Alloy. Das Rad kommt mit ordentlich Federweg und sollte gerade verspielten, spaßorientierenden Mountainbikern Freude bereiten. Da bei wilden Manövern auf dem Trail, der eine oder andere Sturz nicht aus bleibt, kann ein Aluminium Rahmen hier durchaus sinnvoll sein. Die Ausstattung ist gut gewählt und durchgehend absolut hochwertig. Preis: 6.400 Euro Zum Stumpjumper Evo Elite Alloy auf der Webseite von Specialized

Platz 2: Propain Tyee 6 - 14,9% der Stimmen Propain darf sich wahrlich nicht zu den Traditions Marken zählen. Dazu ist die Marke einfach zu jung. Umso mehr ist der Erfolg beachtlich. Selten ein Bikepark Besuch, bei dem man nicht ein Downhill oder Endurobike von Propain sieht. Das Tyee ist das Enduro der Baden-Württemberger, welches 2023 neu aufgelegt wurde. Das Bike beherrscht von Tour und Trail bis hin zu Bikepark fast alle Einsatzbereiche, auf die man es mit entsprechender Ausstattung optimieren kann. Dazu sind die Preise des Direktversenders recht attraktiv. Preis: ab 3.599 Euro Zum Tyee 6 auf der Webseite von Propain

Platz 3: Scott Genius 910 TR - 13,7% der Stimmen Scott selbst sagt vom Genius, es sei schon lange ihr Lieblingsbike. Mit 160 mm an der Front und 150 hinten ist es auf alle Fälle potent. Besonders auffällig ist der im Hauptrahmen versteckte Hinterbau Dämpfer. Mittels Lenker-Wählhebel lässt sich der hintere Federweg auf 100 mm reduzieren und das Heck lässt sich sogar blockieren. Das hilft auf dem Weg nach oben. Die Ausstattung ist gut gewählt. Die Sram GX Transmission sticht ins Auge. Preis: ab 7.499 Euro Zum Genius 910 TR auf der Webseite von Scott

Mountainbikes 2024: Das sind die Top 3 in der Kategorie Hardtail

Platz 1: Specialized Epic Hardtail Comp - 15,8% der Stimmen Specialized hat immer wieder Mountainbike Race Geschichte geschrieben. Das Epic Hardtail ist nicht nur sehr leicht und sehr effizient. Es bietet auch dort Komfort, wo er gebraucht wird um später zu ermüden und länger Gas geben zu können. Dabei verzichtet es auch nicht auf eine moderne Geometrie mit der man Trails unter die Reifen nehmen kann und bietet gegenüber dem Vorgänger größere Reifenfreiheit. Preis: 3.150 Euro Zum Epic Hardtail Comp auf der Webseite von Specialized

Platz 2: Scott Scale 910 - 14,8% der Stimmen Das Scott Scale fuhr zusammen mit Nino Schurter zu vielen Titeln bei Weltcuprennen. Auch wenn Schurter bei den immer härteren Strecken inzwischen oft auf ein voll gefedertes Rad setzt, so ist das Scale noch immer die erste Wahl für viele Racer und Marathonisti. Das komplett neue Scale bietet eine rennerprobte Geometrie und ein besonders schnittiges Design mit aggressiven Look. Preis: 3.499 Euro Zum Scale 910 auf der Webseite von Scott

Platz 3: Cannondale Scalpel Carbon 2 - 14,4% der Stimmen Cannondale möchte mit dem Skalpel Carbon 2 das SC Hardtail neu erdacht haben. Das Ziel: als erster oben am Berg sein und das schnellste in der Abfahrt. Es soll Speed und Effizienz gerade für die Langstrecke bieten. Dafür setzt Cannondale auf einen Carbon Rahmen, nicht wie viele Jahrzehnte auf extrem leichtes Aluminium-Chassis. Was aber noch immer ein Alleinstellungsmerkmal und ein Markenzeichen ist, das ist die einarmige asymmetrische Lefty Federgabel. Preis: 4.399 Euro Zum Scalpel Carbon 2 auf der Webseite von Cannondale

Mountainbikes 2024: Das sind die Top 3 in der Kategorie Einsteiger

Platz 1: Bulls Copperhead FSX 2 - 17,0% der Stimmen Wer ein klassisches Allmountain-Fully mit breitem Einsatzbereich sucht, wird mit dem Bulls Copperhead FSX 2 fündig. Mit sportlich-komfortabler Geometrie und sinnvoll gewählter Ausstattung stellt das Copperhead einen preislich attraktiven Einstieg in die Trailabenteuer dar – von Anfänger bis Fortgeschritten. Zum Copperhead FSX 2 auf der Webseite von Bulls Preis: 3.199 Euro

Platz 2: YT Jeffsy Core 1 - 14,5% der Stimmen Wer ein günstiges Fully kauft, sucht oft keinen Spezialisten, sondern einen Allrounder. Das Jeffsy ist die Antwort von YT Industries auf diese Frage. Das Rad ist mehr Enduro als Kletterziege aber funktioniert super auf Touren. Dass das sehr günstige Rad etwas schwer ist, lässt sich bei der hohen Robustheit, den sehr guten Abfahrtseigenschaften und der Ausstattung, die für ihre Preisklasse woanders meist nicht zu bekommen ist, verschmerzen. Preis: 2.499 Euro Zum Jeffsy Core 1 auf der Webseite von YT