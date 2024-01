Leserwahl 2024: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen 16 Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 statt. In insgesamt 16 Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 50.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren euch die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

Velomotion Leserwahl 2024: Das sind die Lieblingsbikes unserer Leser Velomotion Leserwahl 2024: Zum Jahreswechsel fand erneut unsere Leserwahl statt. Mittlerweile sind alle Stimmen der über 10.000 Teilnehmer ausgewertet – auf die Ergebnisse warten auch wir in der Redaktion immer mit Spannung. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder einige Favoritensiege, doch in anderen Kategorien wurden wir auch ganz schön überrascht. Seit mittlerweile vier […]

Kinderräder 2024: Das sind die Top 3 unserer Leser

Platz 1: Pegasus Avanti Sport 3 20 - 14,7% der Stimmen Werbung Pivot Shuttle AM Das Avanti Sport ist ein Alltags-Kinderrad im klassischen Stil mit Dreigang-Nabenschaltung, Rücktritt plus zwei Felgenbremsen und Schutzblechen, die hier in der „sportlichen“ kurzen Form kommen. Der Schaftvorbau erlaubt eine einfache Höhenverstellung; die besondere Rahmenform stellt eine geringe Überstandshöhe sicher. Die Federgabel ist für kleine Kinder natürlich ein Hingucker, macht technisch aber wenig Sinn. Sie trägt dazu bei, dass das mittelpreisige Rad eher schwer ist. Sehr gut für die Alltagsnutzung ist die fest montierte Lichtanlage mit Nabendynamo; ein Gepäckträger kann nachgerüstet werden. Preis: 499,95 Euro Zum Avanti Sport 3 20 auf der Website von Pegasus

Platz 2: Puky LS-Pro 20 - 14,2% der Stimmen Puky bietet das LS-Pro von 16 bis 26 Zoll an, was super ist, wenn sich vom Kleinkind- bis zum Teenager-Alter der Fahrradgeschmack nicht ändert. Mit geringer Überstandshöhe und aufrechter Haltung, zu der auch der nach oben gekröpfte Lenker beiträgt, ist das Bike im Alu-Look auf kleine Radler abgestimmt. Der Übersetzungsbereich der Siebengang-Schaltung fällt etwas knapp aus; die V-Bremsen sind kindgerecht und ein Parkständer ist auch am Rad. Dazu ist das Puky relativ preiswert und mit gut acht Kilo recht leicht. Preis: 479,99 Euro Zum LS-Pro 20 auf der Webseite von Puky