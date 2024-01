Leserwahl 2024: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen 16 Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten. Bei den Rennrädern und Gravelbikes 2024 tummeln sich unterschiedlichste Räder verschiedener Preis- und Leistungsklassen.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 statt. In insgesamt 16 Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 50.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse präsentieren wir euch hier die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

Velomotion Leserwahl 2024: Das sind die Lieblingsbikes unserer Leser Velomotion Leserwahl 2024: Zum Jahreswechsel fand erneut unsere Leserwahl statt. Mittlerweile sind alle Stimmen der über 10.000 Teilnehmer ausgewertet – auf die Ergebnisse warten auch wir in der Redaktion immer mit Spannung. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder einige Favoritensiege, doch in anderen Kategorien wurden wir auch ganz schön überrascht. Seit mittlerweile vier […]

Gravelbikes 2024: Das sind die Top 3 unserer Leser

Platz 1: Rose Backroad Classified 2x11 - 16,4% der Stimmen

Das Rose Backroad ist in zahlreichen Ausstattungsvarianten verfügbar, von denen die Classified-Ausführung die wohl exotischste ist. Elfgang-Kettenschaltung plus Zweigangnabe ergeben einen großen Übersetzungsumfang, kombiniert mit allen Vorteilen eines 1x-Getriebes. Das elektronisch betätigte Zweigang-Getriebe schaltet blitzschnell und ist dem konventionellen Umwerfer damit weit überlegen; trotz eher eng abgestuftem Zahnkranz (11-34 Z.) ergibt sich ein Übersetzungsumfang von gut 450 %. Hinten arbeitet das elektronische Shimano-Schaltwerk extrem präzise und geschmeidig; der Rahmen des Backroad gibt ein hohes Maß an Komfort und Handlichkeit dazu. Werbung Pivot Shuttle AM Preis: 4.999 Euro Zum Backroad Classified 2×11 auf der Webseite von Rose

Platz 2: Storck Grix:2 Comp Force eTap AXS - 15,3% der Stimmen Im Grenzbereich zwischen Gravelbike und Rennmaschine bewegt sich das Storck Grix.2 Comp in der Ausstattungsvariante mit 2×12 Gängen. Der Rahmen ist auf eine sportliche Sitzhaltung zugeschnitten und mit steilem Lenkwinkel ausgesprochen handlich; Rahmenvorderbau und Carbon-Cockpit fallen dazu mit hoher Steifigkeit auf. Mit komplett innenliegenden Bremsleitungen und glatten Formen wirkt das Rad aerodynamisch, gleichzeitig kann es mit 50 mm breiten Reifen gefahren werden und erlaubt die Montage zahlreicher Anbauteile. Die SRAM Rival AXS schaltet weich und präzise; mit 43/30 Zähnen vorne und 10-36er Zwölffach-Kassette ist sie für Steilstücke wie schnelle Abfahrten gerüstet. Preis: 4.699 Euro Zum Grix:2 Comp Force eTap AXS auf der Webseite von Storck

Platz 3: Bulls Machete - 14,4% der Stimmen Das Carbon-Gravelbike von Bulls ist unverwechselbar mit markanten Formen, dem ausgekehlten Sitzrohr und einem langen Steuerrohr, das zu einer angenehm aufrechten Sitzhaltung führt. Mit flachem Lenkwinkel und kurzem Vorbau ist das Rad ebenso handlich wie richtungsstabil; 50 mm breite Reifen können gefahren werden. Mit all diesen Eigenschaften ist das Machete in erster Linie auf den Trail-Einsatz zugeschnitten, außerdem ist es dank zahlreicher Anbaumöglichkeiten eine gute Basis für ein Bikepacking- bzw. Reiserad. Sogar eine Frontleuchte kann angebracht werden, sodass sich das Bulls auch auf den Pendel-Einsatz optimieren lässt. Das mit Shimano GRX 800 1×11 komplettierte Rad ist außerdem sehr preiswert. Preis: 2.799 Euro Zum Machete auf der Webseite von Bulls

Rennräder 2024: Das sind die Top 3 in der Kategorie High-End

Platz 1: Specialized S-Works Tarmac SL 8 - 15,8% der Stimmen Sehnsüchtig hatten Radsportfans auf der ganzen Welt auf das Specialized Tarmac SL8 gewartet. Laut Hersteller soll es sich dank diverser Verbesserungen am euen Alleskönner der Marke um „das schnellste Rennrad der Welt“ handeln. Bis auf die Shimano Dura-Ace di2 12fach Gruppe kommen alle Anbauteile und Komponenten wie Cockpit, Laufräder, Reifen und Sattel aus eigenem Haus und fügen sich in das Highend-Gesamtkonzept ein. Preis: 14.000 Euro Zum Tarmac S-Works SL 8 auf der Webseite von Specialized

Platz 2: Scott Foil RC Ultimate - 15,3% der Stimmen Das Scott Foil RC Ultimate ist eines der wenigen Modelle auf dem Markt die ihren Aero-Charakter so deutlich zeigen. Dennoch ist das Gesamtgewicht von unter 7 Kilo auf allen Terrains konkurenzfähig. Eine patentierte Sattelstütze mit elastischem Einsatz soll zusätzlichen Komfort im Sitzbereich bieten. Die Ausstattung mit Zipp Carbonlaufrädern und Sram Red eTap AXS passt hier perfekt zusammen. Preis: 15.999 Euro Zum Foil RC Ultimate auf der Webseite von Scott

Platz 3: Bianchi Oltre RC Sram Red eTap AXS - 14,4% der Stimmen Der italienische Traditionshersteller Bianchi sorgt mit seinem Oltre RC für einen echten Blickfang. Die spezielle Rahmenform wurde durch Innovationen aus dem Motorsport inspiriert und setzt in Kombination mit dem hauseigenen, zweigeteilten Cockpit und Laufrädern alles auf Speed. Untypisch für den Hersteller ist die Austattung mit Sram Red eTap AXS Schaltgruppe. Preis: 13.549 Euro Zum Oltre RC Sram Red eTap AXS auf der Webseite von Bianchi

Rennräder 2024: Das sind die Top 3 in der Mittelklasse

Platz 1: Storck Fascenario 4 Disc Comp - 16,5% der Stimmen Das Storck Fascenario 4 dürfte in der Comp Variante nicht nur Rennradliebhaber und Einstieger mit Ambitionen überzeugen. Denn die hochwertige Ausstattung mit Shimano 105 Di2 und hauseigenen Zeitjäger Carbonlaufrädern machen das Bike sowohl optisch als auch technisch zum absoluten Hingucker. Die Kombination aus Aerodynamik und geringem Gewicht machen aus dem Fascenario einen Allrounder mit Profieigenschaften. Preis: 4.999 Euro Zum Fascenario 4 Disc Camp auf der Webseite von Storck

Platz 2: Scott Addict 20 - 14,9% der Stimmen Das Scott Addict 20 zeichnet sich dank hochwertigem Carbonrahmen durch eine gelungene Kombination aus Komfort und Performance aus und will somit ein treuer Begleiter für lange Touren sein. Mit der neuen Shimano 105 Di2 und hochwertigen Syncros Anbauteilen wie Laufräder bekommt man ein ordentliches Gesamtpaket zum guten Preis-Leistungsverhältnis. Preis: 3.299 Euro Zum Addict 20 auf der Webseite von Scott