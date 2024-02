Erste Hilfe Set Glanzer Bike Republic im Test

Das kompakteste Erste Hilfe Set unserer Bestenliste wird von Glanzer in Sölden vertrieben. Das optisch ansprechende Set kommt mit praktischen Features wie einer Gürtellasche. Insgesamt beschränkt sich der Inhalte des Glanzer Erste Hilfe Set – Bike Republic aber eher auf das nötigste. Durch seine kompakte und leichte Bauweise ist es ideal für Biker, die sonst ohne Erste Hilfe Set fahren würden.

Preis: 11,90 €

11,90 € Gewicht: 68 g

68 g Maße, Länge x Tiefe x Höhe: ca. 13,5 x 5 x 9 cm

ca. 13,5 x 5 x 9 cm Enthaltene Teile: 17

17 Besonderheiten & Features: Gürtellasche, Fronttasche, kleine Laschen für Karabiner oder ähnliches

Handling & Innenleben

Zum Innenleben des Glanzer Erste Hilfe Set – Bike Republic gibt es nicht viel zu sagen: Alles befindet sich lose in einem Fach. Unter Anspannung oder wenn es mal schnell gehen muss, gibt das eher Chaos. Es lässt sich aber zumindest komplett aufklappen, was dem gröbsten Chaos entgegenwirkt. Pluspunkte in puncto Handling sammelt das Set durch die Gürtellasche und die beiden kleinen Laschen für Karabiner oder ähnliches. Wer im Bikepark ohne Rucksack oder Hipbag unterwegs ist, kann das Erste Hilfe Set trotzdem mit sich führen.

Die Ausstattung

Das Glanzer Erste Hilfe Set – Bike Republic kommt mit folgender Ausstattung:

1x Kleine Schere

4x Alchol Pads

5x Pflaster

1x Dreieckstuch

1x Verband

2x Sicherheitsnadel

1x Klebeband

2x Sterile Gaze

Die Ausstattung des Sets beschränkt sich damit wirklich auf das nötigste. Größere Wundkompressen fehlen – zugegeben muss ein Unfall aber auch nicht gleich so dramatisch verlaufen. Dafür ist in der Tasche noch etwas Platz, um selbst aufzustocken. Eine Rettungsdecke fehlt – diese wäre aber in alpinen Regionen durchaus sinnvoll. Der Inhalt selbst macht nicht den hochwertigsten Eindruck.