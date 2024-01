Leserwahl Cargobikes 2024: In inzwischen guter Velomotion-Tradition fand in den vergangenen Wochen erneut unsere jährliche Leserwahl statt. In ganzen 16 Kategorien habt ihr, unsere Leser, über die spannendsten und beliebtesten Räder abgestimmt. Die Ergebnisse sind auch für uns in der Redaktion immer ausgesprochen spannend und auch ein Fingerzeig, welche Bikes, Hersteller und Kategorien wir besonders unter die Lupe nehmen sollten. Bei den Cargobikes ist die Bandbreite unterschiedlicher Räder riesig.

Die Velomotion Leserwahl fand zwischen dem 15. Dezember 2023 und dem 15. Januar 2024 statt. In insgesamt 16 Fahrradkategorien habt ihr euren jeweiligen Favoriten ausgewählt. Über 50.000 Stimmen sind in diesem Jahr eingegangen – danke an jeden einzelnen Teilnehmer! Nach der Auswertung sämtlicher Ergebnisse wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen und präsentieren euch die Top 3 aller Kategorien.

Hier findet ihr eine Übersicht mit allen Kategorien und ihren jeweiligen Gewinnern:

Cargobikes 2024: Das sind die Top 3 unserer Leser

Platz 1: Urban Arrow Family Active Line - 16,2% der Stimmen Werbung Pivot Shuttle AM Das Urban Arrow gehört zu den ganz frühen Familien-Bikes und ist vielerorts ein gewohnter Anblick im Stadtbild. Das Bike im „Long John“-Format ist in unterschiedlichen Motorvarianten erhältlich – Bosch Active, Performance und Cargo. Beim Konfigurieren sollte man also genau überlegen, wie groß die Zuladung ist und wie steil eventuelle Anstiege sind. Bis zu vier Kinder können mitgenommen werden – drei in der Box, eines auf dem Heckträger –, und zum umfangreichen Zubehörprogramm gehört ein Verdeck ebenso wie eine geschobene Schwinge statt der Starrgabel. Preis: ab 5.299 Euro Zum Family Active Line auf der Webseite von Urban Arrow

Platz 2: Nicolai CD2 Family - 11,69% der Stimmen Als wahres Raumwunder präsentiert sich das CD2 Family mit 200 Kilo Zuladung, in dessen Transportabteil bis zu vier Kinder Platz haben sollen. Und dann ist in der Box zwischen den Vorderrädern immer noch genug Stauraum für Gepäck vorhanden. Zum Hingucker wird das Nicolais freilich durch seine Neigetechnik, die bei stabiler Straßenlage flottes Tempo ohne Kippgefahr ermöglicht. An Bord sind Bosch Cargo Line mit 750-Wh-Akku sowie die stufenlose Enviolo-Nabe in der „Heavy Duty“-Ausführung. Preis: ab 8.490 Euro Zum CD2 Family auf der Webseite von Nicolai