E-SUV / Test: Das Bulls Vuca Evo FSX 1 ist ein spannendes E-SUV Bike mit der neuen Pinion MGU. Mit seiner durchdachten Ausstattung und dem frischen Rahmendesign platziert es sich als ausgesprochen komfortables Tourenrad auf dem Markt.

Die Kölner Marke gehört zu den ersten Anbietern, welche die innovative Motor- Getriebe-Einheit von Pinion verbauen. Und die „MGU“ (Motor Gearbox Unit) ist bei E-Bikes aller Art ein echter Gamechanger. An Rädern wie dem Bulls kann das Getriebe, vereint mit einem drehmomentstarken Tretlagermotor, seine Vorzüge optimal ausspielen, und die sind gerade an vollgefederten Bikes beträchtlich: Los geht es damit, dass die Hinterbauschwinge des Bulls durch den Wegfall von Schaltwerk und Ritzelpaket um etliche Hundert Gramm leichter wird. Die sogenannten ungefederten Massen werden dadurch geringer, was die Hinterbaufederung sensibler und leichter ansprechen lässt. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass die Kette bzw. der Riemen immer im gleichen Winkel aufs vordere Kettenblatt (bzw. am Bulls auf die Riemenscheibe) läuft, womit Antriebseinflüsse auf die Federung weitgehend eliminiert werden. Nicht zuletzt fällt das nach außen abstehende, empfindliche Schaltwerk weg und dank Zahnriemen ist der Antriebsstrang praktisch wartungsfrei.

Zudem schiebt die Pinion MGU kräftig an und Gangwechsel gehen auch unter Last sauber vonstatten. Angesichts dessen ist zu verschmerzen, dass sie nicht zu den leisesten Antrieben gehört. Die einzelnen Gangsprünge betragen bei der Zwölfgang- MGU jeweils ca. 17,7 %; für ein E-SUV ist das Bulls damit fast schon zu fein abgestuft. Zumal der Motor mit 85 Nm sehr drehmomentstark ist und eine extrem hohe Spitzenleistung hat. Am Testrad verbaut Bulls den größeren von zwei Akkus (720 und 960 Wh), der aufgrund kleinerer Bauform für eine schönere Silhouette sorgt und immer noch mehr als genug Reichweite bietet. Der Federweg von 120 mm ist gut gewählt für ein Allround-Bike.

Solide Ausstattung

Rahmen Bulls Vuca Evo FSX Federgabel Bulls Lytro 36 Supreme Antrieb Pinion MGU Akku 960 Wh (720 Wh -200 Euro) Dämpfer SR Suntour Edge Laufräder Ryde Disc 30 Reifen VR Supero All Ground Anti-Puncture Reifen HR Supero All Ground Anti-Puncture Schaltwerk - Schalthebel Pinion smart.shift Kurbel Pinion P8500 Umwerfer Ohne Bremse Shimano BR M6120 Bremsscheiben 203/180 mm Sattelstütze Limotec Alpha 1 150 mm (L) Sattel Bulls Sportive Ergo Vorbau Bulls SUVi Lenker Zecure Sport-SL

Die übrige Ausstattung des durchaus sportlichen E-SUVs ist solide, muss aber – von der Pinion Schaltung abgesehen – ohne große Highlights auskommen. Dennoch: Weder die hauseigene Lytro 36 Luftfedergabel, noch die 4-Kolben Shimano Deore Bremsen oder Anbauteile wie Sattelstütze oder Lenker bieten echten Anlass zur Kritik. Etwas überraschend sind die eher zurückhaltend profilierten Reifen. Damit rollt man gerade auf Asphalt zwar nahezu geräuschlos dahin, bei Ausflügen auf unbefestigte Wege bieten sie jedoch nicht allzu viel Grip.

Das Bulls Vuca Evo FSX 1 in der Praxis

Das neue E-SUV Bike aus dem Hause Bulls kann insbesondere durch seinen sehr hohen Fahrkomfort punkten; hier spielen direkt mehrere Faktoren eine große Rolle. Neben der angenehm aufrechten Sitzposition, die sich durch einen verstellbaren Vorbau weiter anpassen lässt, ist das vor allem dem fluffigen Fahrwerk und den großvolumigen Reifen zu verdanken. Gerade im Alltagseinsatz macht das Vuca Evo FSX 1 damit eine sehr gute Figur. Dank der kräftigen Pinion MGU hat man zudem immer mehr als genügend Leistung mit an Bord und auch an der starken Schaltperformance gibt es nicht auszusetzen. Etwas Federn lassen muss das Bike dann im Offroad-Einsatz: Hier limitieren unter anderem die wenig griffigen Reifen.