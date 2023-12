Radsport: Mit 26 Saisonsiegen ist das Tem EF Education – EasyPost nicht mehr nur das selbst ernannte „coolste Team“ der WorldTour, sondern auch eines der erfolgreicheren. 2024 soll sich das mit einigen spannenden Neuzugängen fortsetzen.

12 Fahrer sorgen für 26 Saisonsiege

Trotz Neuzugang Richard Carapaz gibt es im Team EF Education – EasyPost weiterhin keinen absoluten Superstar. Alle für Einen – das ist ein Motto, welches in der US-amerikanischen Mannschaft nicht wirklich zutrifft. Das ist aber keine Kritik. Im Gegenteil: Die Tatsache, dass zwölf verschiedene Fahrer für die 26 Saisonsiege verantwortlich sind, zeigt, dass der Kader von EF Education – EasyPost ausgeglichen stark ist. So gewann Alberto Bettiol den Saisonauftakt bei der Tour Down Under, anschließend gewannen Ben Healy und Magnus Cort je eine Etappe beim Giro d’Italia. Bei der Tour de Pologne jubelte Marijn van den Berg. Diese Siege konnten nicht nur allesamt in der WorldTour eingefahren werden, sondern auch auf völlig unterschiedlichen Terrains. Als enttäuschend kann höchstens die Leistung von Neuling Richard Carapaz bezeichnet werden. Der Ecuadorianer gewann die Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, enttäuschte aber als Kapitän für die wichtigen Rundfahrten. In Katalonien fuhr er nur auf Rang 51 und im Baskenland sowie der Tour de France schied er aus. Gut in Form war er aber ohnehin nicht. Beim Critérium du Dauphiné genügte seine Leistung nur für Platz 36.

2024: Eine Mischung aus Youngstern & Oldies

Mit dem Abgang von Magnus Cort verliert das Team EF Education – EasyPost nicht nur einen guten Fahrer, sondern auch viel Style. Der Schnauzer komplettierte in diesem Jahr sein Grand-Tour-Triple, indem er ein Teilstück beim Giro d’Italia gewann. Neben ihm verlassen unter anderem auch Jonathan Caicedo, Jens Keukeleire und Mark Padun die Mannschaft. Noch unklar ist, ob die Verträge von Sean Quinn, James Shaw und Merhawi Kudus verlängert werden. Im Gegenzug stoßen einige namhafte Profis zum Team. Michael Valgren gewann bereits das Amstel Gold Race und den Omloop Het Nieuwsblad. Doch seine großen Erfolge liegen weit zurück. Der mittlerweile 31-Jährige hatte mit schweren Verletzungen zu kämpfen und fuhr zuletzt für das Devo-Team von EF. Nun kehrt er zu den Profis zurück. Als weiterer Oldie darf Rui Costa bezeichnet werden. Der 37-Jährige fuhr in dieser Saison für Intermarche und präsentierte sich äußerst stark auf hügeligem Terrain. Neben den Oldies füllt EF Education – EasyPost den Kader aber vor allem mit extrem talentierten Youngstern auf. Die Iren Archie Ryan und Darren Rafferty gelten als Riesen-Talente. Gleiches gilt für die Briten Jack Rootkin-Gray und Lukas Nerurkar. Sie alle haben definitiv das Zeug, direkt in Jahr #1 den Durchbruch zu schaffen.