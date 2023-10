Verlosung: Der deutsche Hersteller Ledlenser entwickelte sich seit Anfang der 2000er zu einem der Weltmarktführer für portables Licht. Nicht nur im Alltag, sondern auch im Sport unterstützen die Ledlenser Produkte die Nutzer jeden Tag und geben so die Freiheit, einen Job bestmöglich zu erledigen oder der induviduellen Leidenschaft hingebungsvoll nachzugehen. Das Ganze mit einem klaren Commitment zu „German Engineering & Design“. Mit der Ledlenser H19R Signature Stirnlampe hat der Hersteller ein Highend-Produkt auf den Markt gebracht, welches das gesamte Know-How und die Grundwerte der Firmenphilisophie wiederspiegelt. Wir verlosen gemeinsam mit Ledlenser drei H19R Signature Stirnlampen!

Die Ledlenser H19R Signature zählt zu den Topmodellen in Sachen Stirnlampe und ist eines der Aushängeschilder im Portfolio des deutschen Herstellers. Die ultimative High-End-Stirnlampe richtet sich ins besondere an Sportler und ist auch unter den Extremsportlern der Szene extrem gefragt. Zu den Highlights der H19R Stirnlampe zählt die Kombination aus je einer individuell regelbaren Flood- und Spot-LED, was für ein einzigartiges Lichtbild sorgt und dem Athleten beste Sicht verschafft.

Für die individuellen Anforderungen kann man die H19R Signature dank Ledlenser Connect App und Bluetooth-Fernbedienung komplett personalisieren und fernsteuern. Die Optilense Technologie der Ledlenser H10R Siganture sorgt für eine automatische Anpassung der Lampe an die vorherrschenden Lichtverhältnisse um Blendeffekte zu verringern. Das „Rot Licht“-Feature der Ledlenser Stirnlampe erhält die Nachsichtfähigkeit des Auges, sodass dieses weniger ermüdet.

Ein vielseitiger Lieferumfang ermöglicht die flexible Nutzung für diverse Sportarten, so kann man die Ledlenser H19R Signature auf etlichen Helmen oder an Lenkerstangen anbringen. Mit einer Akkulaufzeit von 20 Stunden, einer Aufladezeit von 330 Minuten, einer Leuchtweite von 330 Metern und einer IP68 Staub- und Wasserresistenz ist die Ledlenser H19R Signature gemacht für alle extremen Abenteuer da draußen.

Gewinne eine von drei Ledlenser H19R Signature Stirnlampen!

Mache jetzt mit und sichere dir deine neue Lederner H19R Signature Stirnlampe im Wert von über 330 Euro. Um an der Verlosung teilzunehmen, musst du nur folgende Frage richtig beantworten.

Rechtliches Ledlenser Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Ledlenser) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Ledlenser ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de

Teilnahmeschluss: 12. Oktober 2023

WEB: ledlenser.com

Mehr Infos zu Ledlenser H19R Signature findest du in unserem ausführlichem Testbericht: