Verlosung M1-Sporttechnik AM.750.Smag.P: Lange Federwege, starke Motoren und leichte Carbonrahmen sind die typischen Merkmale der Bikes von M1-Sporttechnik. Auch das von Velomotion verloste All-Mountain-Modell weist diese Attribute auf – ein edles E-MTB, das man sich ruhig einmal genauer ansehen kann.

Faszination E-MTB – dafür steht die Marke aus dem Münchener Umland wie kaum eine zweite. Die Modellpalette von M1-Sporttechnik ruht auf zwei, eigentlich drei Säulen: drehmomentstarke Motoren, leichte Carbonrahmen und – abgesehen von ganz wenigen Modellen – Komfort und Fahrsicherheit einer Vollfederung. Stellvertretend für alles drei steht das M1-Sporttechnik AM.750.Smag.P.

Stark motorisiert, leicht und top ausgestattet

Wer braucht solch ein Bike? Zum einen natürlich jene, die ambitioniert offroad unterwegs sind, Steilstücke mit optimaler Traktion und starken Schub fahren wollen und im Downhill auf ein sensibles Fahrwerk mit langen Federwegen Wert legen – und natürlich auf eine potente, verlässliche Bremsanlage. Zum anderen aber all jene, die auf ihren per Zweirad zurückgelegten Wegen Fahrspaß und Komfort genießen wollen. Und dazu gehört ebenso ein hohes Drehmoment, das beim Ampelstart oder am Berg maximalen und ausdauernden Vortrieb bietet, wie Stoß- und Vibrationsdämpfung auf schlechtem Asphalt, über Kopfsteinpflaster oder auf Naturstraßen.

Das M1-Sporttechnik AM.750.Smag.P wird diesen Ansprüchen rundum gerecht. Seine Bezeichnung sagt schon viel über die Charakteristika dieses E-Bikes aus: „AM“ steht für AllMountain, also die Federwegskategorie: Aus den „Fox Float Performance“-Federelementen holt das Fahrwerk jeweils 160 mm Weg heraus, womit das Bike durchaus abfahrtsorientiert ist.

Langer Federweg und sensibler Motor

In Gegenrichtung wird das Kürzel „Smag“ relevat, denn das steht für den Brose S Mag. Dank Magnesiumgehäuse ist diese Antriebseinheit ausgesprochen kompakt und leicht – im Vergleich zur Alu-Variante spart das Material 500 Gramm ein. Vor allem aber bringt der Brose-Motor ein Drehmoment von 90 Nm auf, womit er zu den kraftvollsten Aggregaten am Markt gehört. Dazu kommt eine Sensorik, die drehmoment- wie drehzahlabhängig reagiert und damit besonders feinfühlig und direkt arbeiten soll. Denn gerade auf schwierigen Uphill-Passagen muss ein E-MTB gut dosierbare Unterstützung bieten, und zu viel Schub im falschen Moment kann dazu führen, dass man sich „festfährt“.

Hochwertige Fahrradtechnik am leichten Carbonrahmen

750 steht natürlich für die Akku-Kapazität von 750 Wattstunden, die für lange Touren in anspruchsvollem Gelände gut ist. Und wer das M1 sportlich im Alltag nutzen will, muss nur sehr selten an die Steckdose. Gerade dort bewährt sich auch die mit 100 Lux superhelle B&M-Frontleuchte, die den Einsatzbereich des E-MTBs deutlich erweitert. Ohnehin glänzt das M1 mit hochwertiger Fahrradtechnik: Die Shimano XT mit breit aufgestellter Zwölfgang-Kassette (10-51 Zähne) ist für jedes Terrain gerüstet; Magura liefert mit der MT7 eine starke, bestens dosierbare Vierkolben-Bremse. Dazu kommen Systemlaufräder von DT Swiss, die mit satte 2.6 Zoll breiten 27,5er Reifen besohlt sind.

Die komplette Technik addiert sich zu einem Gesamtgewicht von knapp 24 Kilo inklusive Pedalen auf, womit das Carbon-Bike vergleichsweise leicht ist – ein großes Plus in Sachen Handling und Fahrspaß. Viel besser geht’s kaum in der Kategorie E-AllMountain, und auch der Preis von 7.750 Euro geht angesichts des Gebotenen voll in Ordnung. Mit etwas Glück gibt’s das Bike aber auch zum Nulltarif: In Kooperation mit M1-Sporttechnik verlost Velomotion ein Exemplar des starken Carbon-Boliden. Wer sich die Chance auf dieses Top-Bike sichern will, muss nur unsere Preisfrage beantworten – wir drücken die Daumen!

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an M1-Sporttechnik) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von M1-Sporttechnik ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

