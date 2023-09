Vuelta a Espana #8: Roglic siegt, aber Kuss erhält das Rote Trikot

Radsport: Primoz Roglic hat die achte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der Slowene gewann den Sprint aus der Favoritengruppe heraus vor Remco Evenepoel. Sein Teamkollege Sepp Kuss darf sich über das Rote Trikot freuen.

Roglic krönt eine erneut starke Teamleistung

Wer jemals daran gezweifelt hat, dass der Radsport ein Teamsport ist, der muss derzeit nur die Vuelta a Espana verfolgen. Mit Jumbo – Visma erleben wir in Spanien eine dominierende Mannschaft. Heute gewann Primoz Roglic (Jumbo – Visma) die Etappe, aber Teamkollege Sepp Kuss (Jumbo – Visma) übernimmt das Rote Trikot. Als wäre das noch nicht ausreichend, war natürlich auch Tour-Sieger Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) in der Favoritengruppe mit dabei. Damit verändern sich die Abstände der Top-Favoriten in der Gesamtwertung nur minimal. Leader Lenny Martinez (Groupama – FDJ) verlor auf dem 165 Kilometer langen Parcours von Dénia nach Xorret de Catí das Rote Trikot. Im letzten Anstieg konnte er der Tempoverschärfung von Soudal – Quick-Step und Jumbo – Visma nicht mehr folgen. Somit ist Sepp Kuss (Jumbo – Visma) der neue Gesamtführende.

Große Gruppe ohne Chance

Lange sah es gut aus für eine 30 Mann starke Fluchtgruppe, da diese über vier Minuten Vorsprung erhielt. Da es dort jedoch immer wieder zu Attacken und Grüppchen-Bildungen kam, fuhr das Peloton wieder näher heran. Im letzten Anstieg des Tages war es dann um die Ausreißer geschehen. Mit Rui Costa (Intermarché – Circus – Wanty), Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Oier Lazkano (Movistar) und Andreas Kron (Lotto – Dstny) wurden die letzten Flüchtigen von der Favoritengruppe gestellt. Anschließend versuchte sich Sepp Kuss (Jumbo – Visma) zu lösen, doch Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) kontrollierte das Tempo und sorgte dafür, dass die Favoriten zusammenblieben.