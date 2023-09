Vuelta a Espana #12: Oliveira beschert Molano den Etappensieg

Radsport: Sebastian Molano hat die zwölfte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Im Zaragoza vollendete er die perfekte Arbeit von Rui Oliveira zum Etappensieg.

Molano sorgt für Ärger bei Groves

Mit einem beeindruckenden Sprint endet die Bummel-Etappe am Donnerstagabend in Zaragoza. Sebastian Molano (UAE) darf über beide Ohren strahlen, weil er nach 2022 zum zweiten Mal in seiner Karriere eine Etappe bei der Vuelta a Espana gewinnen konnte. Er überquerte vor Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) die Ziellinie, der sich sichtlich über Rang zwei ärgerte. Der Sieger darf sich vor allem bei seinem Teamkollegen Rui Oliveira (UAE) bedanken. Der Portugiese brachte den Kolumbianer perfekt in Position. Die beiden warteten lange ab, kamen von weit hinten und wusste, dass der Gegenwind am Ende ihr Vorteil sein wird. Erst 150 Meter vor dem Ziel musste Molano in den Wind. So konnte Oliveira sogar noch als Vierter über die Linie fahren. Pech hatte Groves insofern, dass er zum falschen Zeitpunkt aus dem Klickpedal rutschte.

Roglic ersprintet sich 4 Bonussekunden

Das heutige Teilstück führte die Profis über 150,6 Kilometer von Ólvega nach Zaragoza. Hätten wir die atemberaubenden Sehenswürdigkeiten am Rande der Strecke nicht gehabt, müssten wir von einer wirklich langweiligen Etappe sprechen. Denn mit Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA) und Jetse Bol (Burgos–BH) wagten sich nur zwei Fahrer in die Offensive. Das Ausreißer-Duo wurde vom Peloton gut an der langen Leine gehalten und letztendlich weit vor dem Ziel wieder eingeholt. So kam es, dass die letzte Sprintwertung sogar noch an das Hauptfeld fiel. Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) konnte sich wie erwartet locker-leicht durchsetzen. Überraschenderweise beteiligte sich auch Primoz Roglic (Jumbo – Visma) am Zwischensprint. So konnte sich der Slowene mit Rang zwei vier Bonussekunden sichern.

