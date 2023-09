TEST: Die Rockrider Gürteltasche mit Trinkblase MTB All Mountain 4 L / 1,5 L Wasser ist die günstigste Hüfttasche in unserem Testfeld. Trotzdem ist der erste Eindruck sehr gut. Wie sich die Hipbag auf dem Trail schlägt, erfährst du hier.

Rockrider Gürteltasche mit Trinkblase MTB All Mountain 4 L / 1,5 L Wasser im Test

Einen längeren Namen hätte man sich kaum ausdenken können: Die Rockrider Gürteltasche mit Trinkblase MTB All Mountain 4 L / 1,5 L Wasser stammt aus dem Hause Decathlon, Rockrider ist deren Hausmarke. Die Hüfttasche kostet gerade mal 45 Euro inklusive Trinkblase – trotzdem wirkt sie hochwertig und durchdacht. Auf den zweiten Blick zeigt sich schon, dass Decathlon hier und da Abstriche machen muss. Beispielsweise verfügt die Trinkblase nicht über ein Ventil – der Schlauch kann also nicht einfach abgenommen werden. Die Verarbeitungsqualität ist gut, hier und da wirken die eingesetzten Stoffe etwas dünn.

Daten & Fakten

Gewicht leer 365 g Gewicht inklusive Trinkblase 468 g Hüftumfang circa 86 – 114 cm Volumen der Hüfttasche 4 L Trinkblase im Lieferumfang enthalten ja Volumen der Trinkblase 1,5 L Schlauchausgang links / rechts nein / ja Länge des Schlauches 101 cm Fach für Flasche nein Befestigungsmöglichkeit für Protektoren nein Preis 44,99 € Preis (Ersatz)Blase 14,99 €

Fachaufteilung & Innenleben

Die Rockrider Gürteltasche mit Trinkblase MTB All Mountain 4 L verfügt über ein sehr geräumiges Hauptfach. Eine große Pumpe, Ersatzschlauch und zwei Kleidungstücke finden hier gut Platz. Die Trinkblase wird ebenfalls in diesem Fach untergebracht – hier wäre allerdings eine kleine Abtrennung mit einer Innentasche fein. Die Trinkblase ragt in die Flossen hinein. Dort kann man auch Teile der Bekleidung hinein stopfen, um noch mehr in der Hüfttasche unterzubringen. Das Hauptfach lässt sich sehr weit öffnen und ist damit unkompliziert zu be- und entpacken.

Die Taschen auf den Flossen fallen dafür etwas kleiner aus. Werkzeug wie ein Multitool oder ein Schlüsselbund finden hier gut Platz, für große Riegel sind die Taschen jedoch zu kurz. Der sich überlagernde Gummizug an der Tool-Tasche ist zwar gut gedacht, aber zu schwach, um das Tool beispielsweise beim Umherräumen der Hüfttasche zu halten. Im Traileinsatz ist das jedoch kein Problem.

Interessant ist das Deckelfach: Hier findet man verschiedene Steckfächer und Taschen für Riegel, Geldbeutel, Smartphone, Pumpe mit Katuschen oder ähnliche Dinge. Das Fach lässt sich komplett aufklappen und ist sehr gut zugänglich.

Gurt & Verstellmöglichkeiten

Die breiten Flossen der Rockrider Gürteltasche mit Trinkblase MTB All Mountain 4 L sind bequem und reichen über die Hüftknochen. Etwas mehr Komfort könnte es am Riemen geben, dieser ist aber recht breit und damit immer noch komfortabel genug. Pluspunkte und gleichzeitig Abzüge gibt es für die Verstellung des Gurtes. Denn diese ist so gestaltet, dass der Tascheninhalt automatisch komprimiert wird. Das funktioniert ziemlich gut – der Nachteil ist aber, dass der Riemen dadurch in doppelter Lage um den Bauch verläuft. Er lässt sich so zwar problemlos beidseitig enger stellen. Das Lockern funktioniert auch, allerdings rutscht der Riemen nicht automatisch durch die Schnalle, sonder erst, wenn man diese etwas anhebt. Dramatisch ist das nicht, aber während der Fahrt dennoch störend.

Zu beachten ist hier allerdings, dass schlanke Personen bei einem Mindesthüftumfang von etwa 86 cm leider vom Käuferkreis ausgeschlossen sind. Selbst bei unserem Testfahrer mit 180 cm Körpergröße und schlanker Statur war es knapp.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Im Einsatz & auf dem Trail

Auf dem Trail kommt mit Rockriders Hüfttasche Freude auf. Der Sitz ist mit unserem Referenzinhalt als durchaus gut zu bezeichnen, es wackelt so gut wie nichts. Stopft man allerdings richtig viel Inhalt hinein, so beult die Hüfttasche aus und neigt dann etwas zum wackeln. Die automatischen Kompressionsriemen verrichten ihre Arbeit sehr gut. Auch in puncto Handling liefert Rockrider gute Arbeit ab. Alles ist gut erreichbar und sinnvoll angeordnet. Lediglich fürs Handy könnte etwas mehr Platz vorhanden sein.

Rockrider im Web

www.decathlon.de