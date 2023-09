Dreiteiliges Reifenheberset aus Nylon mit wärmebehandeltem Stahlkern: Super B Steel Core Tire Levers TB-5566 im Test

Fahrrad Reifenheber Test: Ausgestattet mit einem „Sichtfenster“ gestatten die Super B Steel Core Tire Levers TB-5566 einen tiefen Einblick in ihr Inneres. Das optische Gimmick ist natürlich nur Nebensache: Der ins Blickfeld gerückte Stahlkern verspricht selbst bei harten Montagearbeiten hohe Stabilität und maximale Biegefestigkeit. Ob dem aber wirklich so ist, das sollte unser Test zeigen.

Allgemeines zum Hersteller

Seit 1990 bietet die taiwanische Marke Super B hochwertige Werkzeuge für die Fahrradreparatur an. Das Portfolio richtet sich sowohl an Hobbyschrauber als auch professionelle Mechaniker, die von ihrem Werkzeug maximale Effizienz erwarten. Strenge Kontrollen im eigenen Hause stellen sicher, dass die Produkte selbst höchsten Ansprüchen genügen. Vertrieben wird das Super B Sortiment in Deutschland von der Messingschlager GmbH & Co. KG mit Sitz in Baunach.

Super B Steel Core Tire Levers TB-5566: Erster Eindruck

Die Steel Core Tire Levers TB-5566 bestechen durch ein innovatives Design, welches einen tiefen Einblick in das Innere des Reifenhebers erlaubt. Das in der Nylonhülle eingelassene Sichtfenster ermöglicht einen Blick auf den wärmebehandelten Stahlkern. Eine ähnliche Gestaltung weist auch der XLC TO-S59 Tire Lever auf, den wir bereits im Test hatten. Wie bei diesem Reifenheber erlaubt das Sichtfenster ein praktisches Zusammenklipsen des 3er-Sets. Auffällig ist zudem die markante Bauform des Hebels und die dick ausgeführte Schaufel.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Der markante Aufbau der Steel Core Tire Levers verspricht nicht zu viel. Dank der hohen Formbeständigkeit und der guten Haptik ist eine sehr effiziente Kraftumsetzung möglich. Schlauch und Felge werden durch die großzügig dimensionierte Nylonummantelung sicher vor Beschädigungen geschützt. Der zentral platzierte Speichenhaken lässt sich zuverlässig fixieren und unterstützt somit eine unkomplizierte Reifen-Demontage. Lediglich bei eng sitzenden Reifen lässt sich die verhältnismäßig dicke Schaufel nur mit höherem Kraftaufwand unter die Reifenwulst schieben.

Super B Steel Core Tire Levers im Detail