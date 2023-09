Das Diamant Zing im Test: Klassisches E-Bike für ausgiebigen Trekking-Spaß

So viel können wir schon einmal vorweg nehmen, das Diamant Zing bring ordentlich Spaß mit. Das liegt in erster Linie weniger an einer bestimmten Eigenschaft, als viel mehr an einer gelungenen Kombination diverser Features. Hauptverantwortlicher dafür ist sicherlich der Bosch Performance Line CX Motor der auf unseren Testfahrten für ein sportives Fahrverhalten sorgte. Unser Testbike mit satten 725 Wh Akku lieferte kraftvolle wie ausdauernde Unterstützung auf beinahe jeglicher Art von Abenteuer. Wahlweise kann man sich beim Kauf auch für die Variante mit 545 Wh entscheiden. Generell wird am Zing in der zweiten Generation die Handhabung durch den außen am Rad befindlichen Akku deutlich verbessert.

Komfortabel und nicht zu gestreckt ist die Sitzposition außerdem war die Ergonomie an allen Kontaktpunkten extrem angenehm. Hier merkt man, dass sich Gedanken gemacht wurde und das Bike speziell auch auf Tourenfahrer ausgelegt ist. Zusätzlichen Komfort und Sicherheit bieten die voluminösen Schwalbe Reifen auf den 27.5″-Laufräder in Kombination mit der Suntour XCR 32 Federgabel, wodurch Unebenheiten und Bodenwellen zuverlässig abgedämpft werden und den Fahrer dank angenehmem Handling in der Spur halten.