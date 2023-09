Hüfttasche im Test: Deuter Pulse 3

TEST: Die Deuter Pulse 3 Hüfttasche kommt mit 5 L Volumen und macht einen sehr durchdachten Eindruck. Wie sich die Hipbag auf dem Trail schlägt, erfährst du hier.

Deuter Pulse 3 im Test

Hält man die Deuter Pulse 3 Hüfttasche in der Hand, so merkt man gleich Deuters jahrelange Erfahrung in der Herstellung von Rucksäcken und anderen Taschen. Die Integration der Trinkblase ist sinnvoll und platzsparend gelöst, diese muss jedoch separat erworben werden. Hauptfach und Frontfach lassen sich weit öffnen. Die Flossentaschen bieten viel Stauraum und nette Features wie Reflektorstreifen und eine Lasche zur Befestigung eines Rücklichtes runden das interessante Gesamtpaket ab. Die breiten Flossen versprechen Komfort, lediglich einen gepolsterten Gurt vermisst man auf den ersten Blick.

Daten & Fakten

Gewicht leer 345 g Gewicht inklusive Trinkblase 490 g Hüftumfang circa 72 – 140 cm Volumen der Hüfttasche 5 L Trinkblase im Lieferumfang enthalten nein Volumen der Trinkblase 1,5 L Schlauchausgang links / rechts nein / ja Länge des Schlauches 90 cm Fach für Flasche nein Befestigungsmöglichkeit für Protektoren nein, kompakte Protektoren in den Kompressionsriemen möglich Preis 49,95 € Preis (Ersatz)Blase 39,95 €

Fachaufteilung & Innenleben

Die Trinkblase im Deuter Pulse 3 ist in der Form sehr breit und ragt in die Flossen hinein. Dadurch verteilt sich der Inhalt besser und lässt viel Stauraum im Hauptfach übrig. Die Schlauchführung ist kompakt und sinnvoll gestaltet und nimmt ebenfalls wenig Platz ein. So findet neben Ersatzschlauch und großer Luftpumpe problemlos noch ein Wechseltrikot und eine Windjacke Platz. Steckfächer für Werkzeug sucht man allerdings vergebens. Eine große Öffnung macht das bepacken komfortabel. Das Deckelfach bietet viel Platz für Geldbeutel, Handy und Schlüsselbund und lässt sich komplett aufklappten. In den üppig dimensionierten Flossentaschen finden einige Riegel und diverse Tools Platz.

Natürlich ist die Deuter Pulse 3 Hüfttasche mit 5 L Volumen etwas größer als manche Konkurrenz, dennoch lässt sich viel Inhalt einfach und unkompliziert unterbringen.

Gurt & Verstellmöglichkeiten

Die breiten Flossen am Deuter Pulse 3 verleihen der Hüfttasche einem bequemen Sitz und Komfort. Der Gurt selbst kommt ohne Polsterung und ist entsprechend weniger komfortabel, als die gepolsterte Konkurrenz. Dennoch fühlt sich die Hipbag insgesamt sehr komfortabel an. Der Gurt verfügt über einen der größten Verstellbereiche im Testfeld und ist auch für schmale Hüften passend. Die Verstellung selbst ist einfach und unkompliziert beidseitig machbar – so kann man auf dem Trail schnell zwischen festem Sitz in der Abfahrt und etwas lockererem Sitz im Uphill wechseln.

Die Kompressionsriemen zwischen Hauptfach und Flossentaschen zeigen weniger Wirkung, als man erwarten würde – hier müsste der Verstellweg etwas größer sein. Dennoch wird der Tascheninhalt bei geringem Füllstand am Platz gehalten. Besitzer von kompakten Protektoren können die Kompressionsriemen mit etwas Stopfarbeit zweckentfremdet als Halterung benutzen.

Im Einsatz & auf dem Trail

Mit unserem Referenzinhalt verhält sich die Deuter Pulse 3 Hüfttasche ziemlich gut auf den Test-Trails. Der Inhalt reicht gerade noch für das Wirken der Kompressionsriemen aus, mit weniger Inhalt verlieren sie wie erwähnt mehr und mehr ihre Wirkung. Richtig vollgestopft setzt etwas Wackeln ein. Die Hipbag sitzt außerdem auch über längere Zeit recht angenehm und lässt sich schnell und unkompliziert verstellen. Das Handling ist sehr angenehm, alles ist gut erreichbar und zugänglich. Hier hat Deuter vieles richtig gemacht.

