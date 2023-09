KURZTEST: Gepäckträger, die an jedes Fahrrad passen? Bikepacking in jeder erdenklichen Form? Old Man Mountain aus den USA machts möglich – wir haben die innovativen Racks und Taschen getestet.



Universelles Bikepacking-System: Gepäckträger & Taschen von Old Man Mountain

Old Man Mountain hat den Anspruch, ein wirklich universelles Bikepacking-System anzubieten. Laut eigenen Angaben soll es mit jedem Bike kompatibel sein – egal ob Mountainbike, Gravelbike, Stadtrad oder E-Bike. Das interessante dabei: Mit wenigen Handgriffen soll sich so das geliebte Bike umwandeln lassen. Möglich wird dies durch spezielle Achsen, die als The Robert Axle Project vertrieben werden und beispielsweise auch für die Montage von Kinderanhängern interessant sind. Die Achsen verfügen über kleine Montagepunkte, auf denen die Racks oder Gepäckträger einfach aufgesteckt und gesichert werden. Dann noch zwei Streben mit dem Rahmen verbinden und schon ist das Bike startklar. Wer öfters hin und her rüstet, kann die kompakten Achsen auch einfach im Bike lassen. Klingt fast zu einfach, um wahr zu sein. Ob dem so ist, erfährst du in unserem Kurztest.

Neben den hauseigenen Packtaschen gibt es viel nützliches Zubehör, beispielsweise Montagepunkte für Beleuchtung sowie Riemen zur Befestigung diverser Dinge. Oder die Flaschenhalter namens Anything-Cages aus Titan. Nicht nur diese sind schön leicht – das gesamte System ist nicht besonders schwer und lässt so mehr Raum fürs Gepäck.

Die beiden Racks passen mit den entsprechenden Achsen bei jedem Bike sowohl ans Vorder- als auch ans Hinterrad. Das Modell Divide ist dabei für die Anbringung von Seitentaschen ideal und kann bis zu 32 kg tragen. Das Modell Elkhorn trägt zwar nur rund 11 kg, hat dafür aber die Montagepunkte für die Anything-Cages. Auf die Racks gibt Old Man Mountain übrigens lebenslange Garantie.

Das Bikepacking-System im Kurztest

Für den Kurztest des Bikepacking-Systems von Old Man Mountain haben wir drei verschiedene Szenarien durchgespielt. Zum einen klassisches Bikepacking auf einem längeren Trip mit Übernachtungsausrüstung. Das zweite Szenario richtet sich an Trailbauer – die übrigens in den USA tatsächlich des öfteren so unterwegs sind. Das dritte Szenario richtet sich an Wintersport-Freunde wie beispielsweise Snowboard- und Skitouren-Gänger. Besonders für diese Gruppe ist das System von Old Man Mountain interessant, da nur wenige Systeme eine solche Flexibilität und Vielseitigkeit bieten.

Montage

Auf den ersten Blick kommen recht viele Einzelteile aus dem Paketen von Old Man Mountain – eine Montageanleitung in Papierform vermisst man. Auf den zweiten Blick ist aber auf allen Packungen ein QR-Code zu finden, der direkt zur passenden Online-Anleitung führt. Diverse Schraubentütchen für unterschiedliche Montage-Möglichkeiten sind beschriftet. Alles in allem funktioniert die Montage einfach und gut, nachdem man sich den ersten Überblick verschafft hat.

Für das Mountainbike beruht das Konzept von Old Man Mountain wie erwähnt auf den hauseigenen Achsen. Diese tauscht man einfach gegen die herkömmlichen Achsen des Bikes aus. Sie sind mit kompakten Montagepunkten für die Racks ausgestattet – die sind so kompakt, dass die Achsen eigentlich immer im Bike verbleiben können, auch wenn das Bikepacking-System abgenommen wird. Die Racks werden einfach auf die Achsen aufgesteckt und mit jeweils einer Schraube pro Seite gesichert.

Die Racks – oder auf deutsch unspektakulär klingenden Gepäckträger werden anschließend mit in den Sets enthaltenen Streben und Montagepunkten mit der Gabel und dem Rahmen verbunden. Hier setzt Old Man Mountain auf robuste Kabelbinder. Dies ist einer der wenigen Kritikpunkte an System: Es sind zwar reichlich Kabelbinder im Set vorhanden, aber eine wiederverschließbare und wiederverwendbare Lösung wäre hier eleganter. Das wars dann aber auch schon – das System ist montiert und einsatzbereit.

Racks im Einsatz

Befestigung von Gepäck wird hier zum Kinderspiel: Dank sinnvoll platzierter Montagemöglichkeiten lassen sich allerlei Gepäckstücke einfach und unkompliziert an den Racks befestigen. Die Rahmen selbst sind ideal für Riemen und Gurte aller Art. Diverse Ösen und Streben eröffnen zusätzliche Möglichkeiten, auch für Packtaschen aller Art.

Taschen im Einsatz

Die Bikepacking-Taschen selbst sind aus robustem Material gefertigt und wirken unverwüstlich. Sie sind wasserdicht und haben abgedichtete Reißverschlüsse. Die Montage erfolgt über Spannriemen und hat den Vorteil, dass das System dadurch sehr leicht ist und sich gut verstauen lässt. Nachteilig ist dabei, dass sich die Montage etwas fummelig gestaltet. Einmal montiert, sitzen die Taschen aber gut.

Die Seitentaschen hören auf den Namen Ponderosa Panniers und verfügen über drei Kompressionsriemen, mit denen sich der Tascheninhalt super fixieren lässt. Die Montageseite ist steif und robust gestaltet. Die Vorderseite verfügt ebenfalls über eine Versteifung, die aber herausgenommen werden kann. Die Toploader-Tasche namens Juniper Trunk wird über den Verschluss automatisch komprimiert. Hier würde man sich bei viel Füllung eher zwei Verschlussriemen wünschen.

Seitens des Innenlebens sind die Taschen einfach gehalten. Sie verfügen jeweils über zwei Ösen für Spannriemen; die Innetaschen der Versteifung können alternativ auch für Gepäck verwendet werden.

Bikepacking mit Old Man Mountain

Beim klassischen Bikepacking fühlt sich Old Man Mountain scheinbar zuhause. Das System nimmt alles Nötige problemlos auf und lässt einen großen Spielraum bei der Anordnung des Gepäcks. Der Juniper Trunk kann beispielsweise vorne und hinten montiert werden. Optionale Flaschenhalter aus Titan sind nicht nur ideal für kleine und große Flaschen, sondern unterstützen auch die Befestigung von Zelt, Schlafsack oder Matte. Mit den hauseigenen Straps lässt sich alles gut und zuverlässig befestigen.

Trailbau mit Old Man Mountain

Zugegeben – der Nutzerkreis für dieses Setup ist wohl recht klein. Trotzdem finden wir das Thema sehr interessant, denn mit dem Bikepacking-System von Old Man Mountain kann das Mountainbike in wenigen Minuten zum Packesel umgebaut werden und allerlei Werkzeug zum Trailbau und zur Pflege in den Wald befördern. Auch in diesem Anwendungsszenario begeistert die Vielseitigkeit des Systems: Kleines Werkzeug wandert in die Taschen, größeres Werkzeug kann mittels Straps an verschiedenen Positionen befestigt werden. Selbst ein Spaten könnte hier Platz finden. Alles sitzt sicher und zuverlässig, selbst bei gröberen Unebenheiten.

Skitouren mit Old Man Mountain

Besonders für Snowboard- und Skitourengänger ist das System aus unserer Sicht sehr interessant. Denn auch hier lässt sich das reguläre Mountainbike oder E-Bike in ein paar Minuten zum Transporter umwandeln. Racks auf die Achsen, Rahmenbefestigung montieren und schon kann die Skiausrüstung angebracht werden. Die Boots passen dabei sehr gut auf die Manything-Cages/Flaschenhalter und werden mit einem Strap fixiert. Die Ski oder das Splitboard kann man am Heckträger mittels Straps montieren. Alles sitzt gut uns sicher, auch auf gröberen Forstwegen und schnelleren Abfahrten.

Old Man Mountain im Web

