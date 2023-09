Verlosung Babboe City Mountain Cargobike: Das niederländische Familien-Bike im klassischen Look fährt sich mit Yamaha-Mittelmotor leichtfüßig und flott; in die geräumige Transportbox passen bis zu vier Kinder bzw. Einkäufe, Freizeitausrüstung und vieles mehr. Velomotion verlost ein Exemplar des formschön-funktionellen Familienfahrzeugs im Wert von 4.599 Euro.

Die Familienräder des niederländischen Anbieters sind inzwischen eine feste Größe im Stadtverkehr. Mit dem meist grau lackierten Rahmen und der großen Holzbox sind sie ebenso dezent wie unverwechselbar, außerdem sind zahlreiche unterschiedliche Varianten verfügbar. So ist das unmotorisierte Urmodell „Babboe Big“, mit dem das Unternehmen vor gut 15 Jahren startete, nach wie vor erhältlich und mit knapp 1.800 Euro unschlagbar preiswert.

Auf der anderen Seite hat sich Babboe inzwischen auch des Mittelmotors angenommen und stattet die „Mountain“ genannten Modelle mit einem Yamaha-Antrieb aus, der mit 70 Nm Drehmoment deutlich schubstärker ist als die Babboes mit Heckmotor (40 Nm). Dazu kommt, dass der Mittelmotor mit Nabenschaltungen kompatibel ist, und so stattet der Hersteller seine „Mountain“-Lastenräder mit dem stufenlosen Enviolo-Getriebe aus. Abgesehen von der großen Übersetzungsbandbreite ist diese Schaltung sehr bedienungsfreundlich und den in Kombination mit dem Heckmotor verwendeten Kettenschaltungen auch bei der Wartungsarmut überlegen.

Unter den Cargobikes im Portfolio von Babboe setzt gerade das Modell City bzw. City Mountain Maßstäbe in Sachen Nutzerfreundlichkeit und Flexibilität Maßstäbe. Mit 65 cm Breite kommt es im Stadtverkehr überall durch; die Holzbox mit seitlicher Klappe für den leichteren Einstieg kann mit bis zu vier Sitzplätzen ausgestattet werden. Als Zubehör gibt es ein großes Regenverdeck, das eine ganzjährige Nutzung ermöglicht. Wie üblich wird das Cargobike in Einheitsgröße geliefert, wobei der flache Sitzwinkel eine optimale Höhenverstellung des Sattels ermöglicht. Scheibenbremsen gehören ebenso zum Ausstattungsumfang wie ein Rahmenschloss, außerdem natürlich ein solider Zweibeinständer. Der geschlossene Kettenkasten minimiert den Verschleiß des Gliederstrangs, beugt Kettenfett am Hosenbein vor und ist letztlich auch für kleine Kinder sicherer.

Schlicht und bedienungsfreundlich fällt das Display des Antriebssystems aus, das links am Lenker platziert ist und sich auf Basis-Infos beschränkt – prima, denn mehr als Akkustand, Fahrstufe und Fahrgeschwindigkeit braucht man im Alltag nicht. Die Batterie – mit Kapazitäten von 400 oder 500 Wattstunden verfügbar – ist unter der Sitzbank angebracht und selbstverständlich abschließbar.

Lust bekommen auf eine Probefahrt? Mit etwas Glück muss es nicht dabei bleiben: In Kooperation mit Babboe verlost Velomotion ein Exemplar des Babboe City Mountain in elegantem Schwarz und mit 400-Wh-Akku. Teilnehmen können alle, die unsere Preisfrage richtig beantworten – wir drücken die Daumen und wünschen viel Spaß im mobilen Familien-Alltag.

