Verlosung Scool faXe + Xroc Kinderbikes: Die sportlichen Kinderräder von Scool machen im Alltag und auf dem Trail eine gute Figur. Mit einem voll ausgestatteten 20-Zöller in cooler Offroad-Optik und einem richtigen 24-Zoll-Hardtail für ambitionierte Geländetouren hat Velomotion zwei attraktive Bikes auf Lager, die Sie mit etwas Glück für Ihr Kind gewinnen können.

Ob mit viel Fahrspaß in die Grundschule oder sportlich im Gelände unterwegs: Im vielseitigen Kinderrad-Programm von Scool, der Marke des breit aufgestellten Bielefelder Mobilitätsanbieters Coolmobility, findet sich für so ziemlich jeden Anlass das richtige Bike. Die technisch soliden Modelle gefallen der Jugend mit attraktivem Look und interessanter Technik; die Eltern schauen sich derweil bei der Sicherheitsausstattung um und freuen sich an alltagstauglichem Material mit ausfallsicherem Dynamo-Licht sowie Schutzblechen, Träger und Parkständer. Und nicht zuletzt bietet das große Sortiment viele Optionen: Wer für die Kinder ein möglichst leichtes Rad sucht, findet Modelle mit Starrgabel und sportlich-reduzierter Ausstattung; wer den Kleinen ein Bike mit allen Schikanen gönnen will, bekommt Modelle mit Federgabel und Scheibenbremsen. Sogar E-Bikes für Kinder und Jugendliche gibt es, und das schon ab 20 Zoll Laufradgröße.

Fahrspaß zwischen Sport und Alltagsnutzen

Zwischen Sport und Alltagsnutzung bewegen sich die zwei Modelle, die Velomotion in Zusammenarbeit mit Scool zur besten Sommerzeit verlost. Beim faXe in der 20-Zoll-Version (589 Euro, für Kinder um 116 cm Körpergröße) gefällt gerade Kleineren die kernige MTB-Optik mit Federgabel und Scheibenbremsen – so fühlt sich die Fahrt zur Grundschule nach Offroad-Abenteuer an. Dabei ist das Rad in puncto Alltagstauglichkeit gut dabei mit Lichtanlage, Sportschutzblechen und Ständer. Das Xroc (569 Euro) wiederum ist ein richtiges 24-Zoll-Hardtail für Kinder um 125 cm Körpergröße mit Federgabel und zeitgemäßer 1×8-Schaltung, das ambitionierten Offroad-Spaß zulässt. Beide Fahrräder überzeugen durch eine kindgerechte Geometrie mit aufrechter Körperhaltung, was gerade bei sportlich orientierten Modellen nicht selbstverständlich ist.

Test Scool faXe: Sportliche Optik mit mäßiger Funktion Test Scool faXe: Anbieter Coolmobility hat mit diesem Bike ein Modell im Portfolio, das Laien Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit signalisieren mag, in der Praxis jedoch nicht überzeugen kann. Zum hohen Gewicht kommt eine Ausstattung, die weder im Alltag noch auf den Trails punkten kann. Scool gehört zum Markenportfolio von Coolmobility, einem Anbieter, der sich auf Kinder- […]

Gewinne jetzt ein neues Kinderrad von Scool

Wollen Sie sich und ihrem Kind die Chance auf eines dieser Bikes geben, müssen Sie nur die unten stehende Preisfrage beantworten:

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon