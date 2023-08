Radsport-WM: Italiens Lorenzo Milesi holt Gold im U23-Zeitfahren

Radsport: Lorenzo Milesi hat das U23-Zeitfahren bei Glasgow gewonnen und sich damit zum neuen Weltmeister gekürt.

Milesi ist 11 Sekunden schneller als Segaert

Nach einem 36,2 Kilometer langen Kampf gegen die Uhr stand der neue Weltmeister in der Klasse U23 fest: Es ist Lorenzo Milesi. Der Italiener war im Zeitfahren mit Start und Ziel in Stirling elf Sekunden schneller als der Belgier Alec Segaert. Bronze geht mit bereits 50 Sekunden Rückstand an den Australier Hamish McKenzie. Er steht seit wenigen Tagen bei Jayco – AlUla als Stagiaire unter Vertrag und hat nun beste Aussichten, langfristig übernommen zu werden. Milesi fährt bereits für DSM – Firmenich in der WorldTour und Segaert steht im Profikader von Lotto – Dstny. Der Schweizer Jan Christen wurde heute mit 1:22 Rückstand Neunter.