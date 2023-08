Vuelta a Espana #5: Groves holt sich seinen zweiten Etappensieg

Radsport: Kaden Groves ist der Sprinter der Vuelta a Espana 2023. Der Australier gewann auch die fünfte Etappe im Massensprint – diesmal vor dem Italiener Filippo Ganna.

Groves siegt knapp vor Ganna

Fast wäre Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) eine große Überraschung gelungen. Doch der italienische Zeitfahr-Spezialist gewann dann doch nicht den Massensprint auf der fünften Etappe der Vuelta a Espana. Er musste sich Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) geschlagen geben. Damit gewinnt der Australier bereits seine zweite Etappe bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt. Außerdem baut er seine Führung in der Punktewertung aus, auch wenn er den Zwischensprint kurz vor dem Ziel nicht gewinnen konnte. Dort setzte sich überraschend Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) durch. Der Mann in Rot baut damit seine Führung in der Gesamtwertung um 6 Sekunden aus.

Auch Dunbar & Coquard geben auf

Der gestrige Massensturz kurz vor dem Ziel hat drei weitere Opfer gefordert. Kobe Goossens (Intermarché – Circus – Wanty), Ruben Guerreiro (Movistar) und Bryan Coquard (Cofidis) konnten zur heutigen fünften Etappe über 186,2 Kilometer von Morella nach Burriana nicht mehr antreten. Noch in der neutralisierten Zone hat es dann Eddie Dunbar (Jayco – AlUla) erwischt. Der Australier, der in diesem Jahr schon Gesamtsiebter beim Giro d’Italia wurde, verletzte sich bei seinem Sturz so schwer, dass er nicht weiterfahren konnte. Nur kurz später vermeldete die Mannschaft, dass wegen Magenproblemen auch Filippo Zana (Jayco – AlUla) die Heimreise antreten muss.