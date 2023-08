Radsport: Kaden Groves hat die vierte Etappe der Vuelta a Espana gewonnen. Der Australier überquerte im Massensprint die Ziellinie vor Sebastian Molano und Edward Theuns.

Groves siegt souverän vor Molano

Wie erwartet hatten die Ausreißer auf der heutigen 184,6 Kilometer langen Etappe von Andorra la Vella nach Tarragona nicht den Hauch einer Chance. Die wenigen Möglichkeiten, die es für die Sprinter in diesem Jahr gibt, wollen sich die entsprechenden Teams natürlich nicht nehmen lassen. Beim anspruchsvollen Bergaufsprint in Tarragona erwies sich Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) als schnellster Mann. Rang zwei ging an Sebastian Molano (UAE), der lange wie der sichere Sieger aussah, wenige Meter vor der Ziellinie aber doch noch einbrach. Edward Theuns (Lidl – Trek) komplettiert das Podium. Mit seinem heutigen Sieg übernimmt Kaden Groves auch das Trikot des Punktbesten. In der Gesamtwertung kam es zu keinen entscheidenden Veränderungen. Allerdings kam Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) kurz vor dem Ziel zu Fall und verlor viel Zeit.