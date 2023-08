Deutschland Tour: Die Favoriten und alle Etappen

Radsport: Morgen ist es soweit. Die Deutschland Tour 2023 beginnt mit einem Prolog im Saarland. Am Sonntag endet die Rundfahrt in Bremen. Wir blicken auf alle Etappen, die Teams und die Favoriten.

23.-27.8. Deutschland Tour ‍♀️ @DeineTour 2023: in 5 Tagen von St.Wendel nach Bremen. #DeineTour #DeutschlandTour pic.twitter.com/dghj7Qe0Qg — Tour de France – DE (@letour_de) August 22, 2023

Deutschland Tour 2023: Eine Top-Startliste

Auch in diesem Jahr darf die Deutschland Tour zahlreiche Topfahrer begrüßen. Obwohl Vorjahressieger Adam Yates fehlt, stellt sein Team Ineos Grenadiers erneut zwei Favoriten. Ethan Hayter und Magnus Sheffield könnten schon zu Beginn beim Prolog ins Leadertrikot fahren. In St. Wendel werden sie es unter anderem mit Brandon McNulty (UAE) zu tun bekommen. Der US-Amerikaner ist stark im Kampf gegen die Uhr, wird aber auch mit den weiteren vier Etappen kaum Schwierigkeiten haben. Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) aus Spanien gilt als sprintstarker Kletterer, dem vor allem die Etappen eins bis drei liegen dürften. Dänemarks Mads Pedersen (Lidl – Trek) gewann zuletzt die Dänemark-Rundfahrt und die Cyclassics Hamburg. In der Form seines Lebens ist ihm auch bei der Deutschland Tour alles zuzutrauen. Ilan van Wilder (Soudal – Quick-Step) und Dylan Teuns (Israel – Premier Tech) komplettieren unsere Favoriten-Liste auf den Gesamtsieg.

Auch deutsche Fahrer mit Siegchancen

Von den deutschsprachigen Startern ist vor allem Nils Politt (Bora – hansgrohe) zu nennen. Der Allrounder gewann die Deutschland Tour im Jahr 2021. Ihm entgegen kommt die Tatsache, dass kein richtig langer Berg zu absolvieren ist. Das hügelige Terrain dürfte ihm liegen. Teamkollege Maximilian Schachmann blickt auf eine schwierige Saison zurück, ist nun aber von seiner Verletzung genesen. Ist er in guter Form, darf er nicht unterschätzt werden. Falls Jannik Steimle (Soudal – Quick-Step) in seiner belgischen Mannschaft ein wenig Freiheit genießen darf, zählt auch er zu den Mitfavoriten. Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty) hat sich in diesem Jahr stark weiterentwickelt. Er wird vor heimischer Kulisse topmotiviert sein und dem Rennen mit seiner aktiven Fahrweise den Stempel aufdrücken. Pascal Ackermann (UAE) und Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) freuen sich vor allem auf die Sprintankunft in Bremen.

Prolog: St. Wendel – St. Wendel (2,3 km)

Etappe 1: St. Wendel – Merzig (179 km)

Etappe 2: Kassel – Winterberg (201,3 km)

Etappe 3: Arnsberg – Essen (173,8 km)

Etappe 4: Hannover – Bremen (175,6 km)