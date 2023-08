Deutschland Tour #2: Gregor Mühlberger siegt als Solist in Winterberg

Radsport: Gregor Mühlberger hat die zweite Etappe der Deutschland Tour gewonnen. Der Österreichische Meister rollte in Winterberg als Solist über die Ziellinie. Ilan Van Wilder konnte im Roten Trikot seine Gesamtführung etwas ausbauen.

Mühlberger siegt nach einer cleveren Attacke

Als es am Gipfel des Altastenberg um die Bonussekunden ging, war Gregor Mühlberger (Movistar) aufmerksam. Er überließ der Konkurrenz die Gutschriften, attackierte dann aber selbst. Nur Florian Stork (DSM – Firmenich) blieb an seinem Hinterrad. Als es jedoch erneut bergan ging und der Österreichische Meister das Tempo noch einmal forcierte, musste auch der Deutsche abreißen lassen. Mühlberger ließ sich nicht mehr einholen, während dahinter das Peloton immer mehr ausgedünnt wurde. Weil der Solist in der Gesamtwertung bereits einen großen Rückstand hatte, fuhr man ihm aber vermutlich auch nicht mit der letzten Konsequenz hinterher. Der Spanier Alex Aranburu (Movistar) machte für seine Mannschaft den Doppelsieg in Winterberg schließlich perfekt. Rang drei ging im Sprint der Verfolger an den US-Amerikaner Kevin Vermaerke (DSM – Firmenich). In der Gesamtwertung konnte Ilan Van Wilder (Soudal – Quick-Step) seine Führung um zwei Sekunden ausbauen, weil er den Bonussprint gewann.