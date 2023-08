Pinarello Dogma XC: Die Weltmeister-Bikes von Pidcock und Ferrand Prevot

Produktnews: Pauline Ferrand-Prevot und Tom Pidcock haben so einiges gemeinsam, nicht nur dass sich beide in der vergangene Woche den MTB-XC Weltmeistertitel in Glasgow sichern konnten oder dass beide das Team gemeinsam haben, sondern auch dass die beiden Athleten auf dem Pinarello Dogma XC Weltmeister werden konnten.

Zugegeben, einen kleinen Unterschied gibt es dann doch, denn während Pauline Ferrand-Prevot mit der Hardtail-Variante des Dogma XC zum Sieg in Glasgow fuhr, setzte Tom Pidcock auf das vollgefederte Modell. Diese Erfolgsbilanz kann sich sehen lassen, denn erst im Herbst 2022 entschied sich der italienische Traditionshersteller dazu ein MTB zu entwickeln. Von Anfang an waren Pidcock und Ferrand-Prevot in den Entwicklungsprozess involviert und testen auch den neusten Prototypen während der MTB-Saison 2023. Im März 2024 sollen die Modelle dann in den Handel kommen.

„Es war eine wahre Freude, Tom und Pauline dabei zuzusehen, wie sie sich ihre Regenbogentrikots verdienten, und wir sind stolz darauf, neben dem vollgefederten Modell auch eine Hardtail-Version entwickelt zu haben, die es beiden Fahrern ermöglicht, auf jedem XC-Gelände hervorragende Leistungen zu erbringen.“ – Fausto Pinarello

Das Pinarello Dogma XC Hardtail von Pauline Ferrand-Prevot im Überblick

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Die Vollcarbon-Hardtail-Version des Dogma XC soll maximale Leichtigkeit, Steifigkeit und Reaktivität am Hinterbau bieten und sich so für die schnelleren Rennstrecken eignen.

Inspiriert von der vollgefederten Version konzentriert sich der neue Pinarello Hardtail-Rahmen darauf, den steifsten Rahmen auf dem Markt im Tretlagerbereich zu liefern. Dies wurde durch die Implementierung eines einzigartigen dreieckigen Designs erreicht, wass eine maximale Kraftübertragung beim Treten ermöglicht. Der Hinterbau setzt zudem auf ein patentiertes asymmetrisches Design, wobei die linke Seite verstärkt ist, sodass das Bike die höheren Kräfte ausgleichen kann, die auf der gegenüberliegenden Seite des Antriebsstrangs wirken. Dies führt zu einer ausgewogeneren Energieübertragung, verbesserter Geschwindigkeit und Traktion.

Das individuell gestaltete, vollständig integrierte Cockpit spart nicht nur Gewicht, sondern bietet auch eine höhere Fahrpräzision im Vergleich zu einer zweiteiligen Alternative. Eine vollständig integrierte Kabelführung ist ebenfalls enthalten, ebenso wie ein spezielles Steuersatzlager, das über einen internen Stopper bei 60° verfügt, um ein Überdrehen des Lenkers zu verhindern.

Das Pinarello Dogma XC Fully von Tom Pidcock im Überblick

Neben dem Hardtail von Pauline Ferrand-Prevot setzte Tom Pidcock bei seiner Fahrt zum Weltmeistertitel auf das vollgefederte Dogma XC. Auch hier versuchte man ein ähnliches Konzept umzusetzen und mit mehr Komfort durch den Dämpfer zu ermöglichen.

Eine große Besonderheit am Pinarello Fully soll unter anderem die Integration von Flexstreben sein, welche es ermöglichen zusammen mit dem Dämpfer ein direkteres Fahrgefühl zu bieten. Dies sorgt neben einem niedrigeren Gewicht auf für eine verbesserte Steifigkeit und Verbindung zwischen Fahrer und Hinterrad.

Ein geteilter Hinterbau sorgt mithilfe eines einzigartigen Designs für den Wegfall einer klassischen externen „Brücke“, was eine kürzere Kettenstrebenlänge ermöglicht und ein verbessertes Handling bieten soll. Zudem wurde dadurch die Kraftübertragung verbessert.

WEB: pinarello.com