Kinder E-Bikes im Abo: Die smarte Lösung für junge Radler

Kinder E-Bikes im Abo: Das E-Bike zählt mittlerweile nicht mehr nur für Erwachsene zu den beliebtesten Sportgeräten und Fortbewegungsmitteln, sondern auch die jüngsten Biker profitieren von der zusätzlichen Power der E-Bikes. Durch das Wachstum der Kinder haben diese aber häufig das Problem ein Bike nur ein oder zwei Saisons fahren zu können, was natürlich schnell ins Geld gehen kann. Ein E-Bike Abo kann dafür die smarte Lösung sein, denn der Anbieter kommt mit hochwertigen Kinder E-Bikes mit flexibler Laufzeit zur Miete.

Mit einer flexiblen Laufzeit zwischen drei und 24 Monaten bietet Rebike ein ansprechendes E-Bike Abomodell für Kinder E-Bikes an. Während man die Laufzeit auf die eigenen Bedürfnisse anpassen kann, sind Diebstahlversicherung, Service und Reparaturen schon inklusive. Hierdurch ermöglicht man nicht nur E-Bike Spaß für die ganze Familie, sondern verhindert auch, dass die Kinder zu schnell aus dem teuer gekauften E-Bike „herauswachsen“.

Was bedeutet Rundum-Sorglos-Abo?

Ob für Kinder oder für Erwachsene – das E-Bike Abo von Rebike ist ein Full-Service-Angebot. Neben einer Lieferung innerhalb von wenigen Tagen direkt nach Hause, ist das E-Bike bereits vormontiert und nach wenigen Handgriffen fahrbereit. Damit man sich auch während der Nutzung keine Gedanken machen muss, ist eine Diebstahlversicherung genauso Teil des Abos, wie auch ein hochwertiges Fahrradschloss. Zudem werden Reparaturen oder ein Service ebenfalls im Abo inkludiert, sodass hier für den Kunden keine Kosten anfallen. Die frei wählbaren Abo-Laufzeiten zwischen drei und 24 Monaten sind besonders praktisch.

Was passiert nach Ende der Abo-Laufzeit?

Wenn das Abo endet, möchte man sich nicht auch noch Gedanken über die Rückabwiclung machen. Genau aus diesem Grund muss man sich um nichts kümmern und das E-Bike wird direkt per Speditionsversand zuhause abgeholt. Alle Miet-Rückläufer aus dem E-Bike Abo werden im Rebike Refurbishment-Center in Kempten generalüberholt und in einen technisch einwandfreien Zustand gebracht. Auf rebike.com finden sie dann einen neuen Besitzer. So ist eine nachhaltige Weiternutzung der Räder gesichert.

Diese Kinder E-Bikes gibt es im Abo!

Beim E-Bike Abo sollte wirklich jeder junge Radler fündig werden, denn mit einem breiten Lineup aus diversen Marken hat der Anbieter einiges im Gepäck. Ganz neu im Portfolio sind das Woom UP 5 (für Kinder von 7 bis 11 Jahren) und das Woom UP 6 (für Kinder von 10 bis 14 Jahren). Auch von KTM stehen mit dem Macina Mini Me 441 und dem Macina Mini Me 561 zwei Modelle für verschiedene Größen zur Auswahl. Die Preise für das Abo eines Kinder E-Bikes richten sich nach der UVP und nach der Laufzeit des Abos. Sie starten bei 99 Euro im Monat. Für die Eltern steht sogar ein noch größeres Portfolio an Modellen parat. Passend zum Premium-Rundum-Service setzt Rebike im Portfolio bewusst auf Qualität und arbeitet ausschließlich mit Top-Marken wie Cannondale, Flyer, Focus, KTM, Orbea, Scott oder Stromer zusammen. Hier starten die Preise schon bei 49 Euro monatlich.

WEB: ebike-abo.de