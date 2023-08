Verlosung Fidlock: Die einfach bedienbaren Halterungen für Elektronik und Zubehör machen Radfahrerinnen und Radfahrern das Leben leichter. Velomotion verlost zehn Sets aus Magnetflaschenhalter samt Flasche und universeller Smartphone-Halterung – perfekt für Tour, Sport und Alltag auf dem Fahrrad oder E-Bike.

Zwei Dinge dürfen nicht fehlen, wenn man mit Fahrrad oder E-Bike auf Tour geht: etwas zu trinken, am besten in der am Rahmen befestigten Trinkflasche, und natürlich das Handy bzw. heutzutage das Smartphone. Letzteres könnte man natürlich in die Tasche stecken, doch viele nutzen iPhone & Co. zum Navigieren. Bei manchen E-Bikes übernimmt das Mobiltelefon außerdem die Funktion des Displays am Lenker – etwa zum Ablesen von Fahrdaten und zum Auswählen der Unterstützungsstufen. Wie also beides am Rad befestigen? Hier kommen die innovativen Produkte von Fidlock ins Spiel, deren besonderer Dreh ein magnetisches Haltesystem ist – und zwar im Wortsinne: Bei der Bike Base, dem magnetischen Flaschenhalter, muss die Flasche zum Abnehmen nach rechts gedreht werden; um sie wieder zu befestigen, muss man sie nur in die Nähe des Halters bringen – die starke Magnetkraft und die ausgeklügelte Geometrie des Verschlussmechanismus erledigen den Rest.

Sicherer Halt mit Magnetkraft und Unterdruck

Und die Fidlock Vacuum genannte Smartphone-Halterung? Ist vielleicht noch einfacher zu handhaben: Zum Befestigen muss der Konnektor am Telefon nur leicht in die Halterung gedrückt werden; Unterdruck und Magnetkraft sorgen dann für supersicheren Halt. Zum Lösen wird das Smartphone dann leicht eingedrückt und verkantet. Und der Dreh? Besteht darin, dass das Telefon in der Halterung um 360° gedreht werden kann, wobei eine feine Kugelrasterung für sichere Positionierung sorgt.

Klingt interessant, oder? Zumal die zwei Systeme noch weitere Vorteile haben: Der Magnetflaschenhalter fällt am Fahrrad kaum auf, wenn keine Flasche befestigt ist, und ist dem klassischen „Flaschenkorb“ in dieser Hinsicht weit voraus. Und für die Smartphone-Halterung gibt es abgesehen vom Fahrradlenker zahlreiche weitere Nutzungsmöglichkeiten: Fidlock bietet unter anderem Adapter zur Befestigung des Smartphones im Auto an, außerdem eine Ministativ sowie einen flexiblen Ständer, ideal etwa für Online-Konferenzen.

Zehn Fidlock-Sets zu gewinnen!

Wer Fidlock am Bike ausprobieren will, hat jetzt die Chance auf einen interessanten Gewinn: Velomotion und Fidlock verlosen zehn Sets im Wert von jeweils ca. 90 Euro, bestehend aus Twist Bottle 590 + Bike Base sowie Vacuum Handlebar Base Flex mit Vacuum Uni Phone Patch. Letzteres ist ein Adapter mit starker 3M-Klebefläche, der eine beliebige Smartphone-Hülle Fidlock-tauglich macht.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müssen Sie nur die folgende Frage richtig beantworten. Velomotion wünscht viel Erfolg und viel Freude mit den praktischen Produkten.

Rechtliches Fidlock Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Fidlock) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Fidlock ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de

Teilnahmeschluss ist der 2. September 2023

WEB: fidlock.com